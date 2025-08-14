В Саратове на площади Кирова появились новые декоративные яблони

Шесть декоративных яблонь высадили в центре Саратова, на площади Кирова. Как пояснили в мэрии, эти деревья заменили старые ясени, которые пришлось убрать из-за поражения изумрудной златкой.

Всего в этом месте планируют высадить 20 яблонь, 20 саженцев черемухи, а также по 100 кустов сирени и спиреи.

Также сегодня в саду «Липки» появилась новая декоративная яблоня сорта «Роял Бьюти». Об этом сообщили в администрации города. Озеленение продолжается в рамках программы по благоустройству городских территорий.