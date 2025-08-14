У Пенсионера в Балаково обнаружили более 150 камней в почках

В Балаковскую больницу поступил мужчина 71-летнего возраста с жалобами на проблемы с мочеиспусканием.

Руководитель хирургической службы, заведующий урологическим отделением Олег Якимов рассказал, что мужчина несколько месяцев жил с дренажной трубкой в связи с нарушением мочеиспускания. У него наблюдались нарушения функции эпицистостомического дренажа. После детального обследования выяснилось, что причиной недуга стало большое количество камней в почках. Более 150-ти отложений извлекли хирургическим путём.

Пациента оперировали в Балаковской городской клинической больнице. На данный момент мужчину перевели в другое отделение для продолжение лечения.

Фото: соцсети