В Саратове на «Пляже покорителей Волги» едва не утонул подросток

Подросток едва не утонул на саратовской набережной.

Сегодня, 6 июля, на городском «Пляже покорителей Волги» произошел опасный инцидент — подросток при прыжке в воду ударился и не смог самостоятельно выбраться на берег. По информации очевидцев, молодого человека спасли прибывшие на место спасатели.

Точные обстоятельства происшествия выясняются. Службы напоминают о необходимости соблюдать осторожность при купании и нырянии в необорудованных местах.

В минздраве отметили, что несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии.