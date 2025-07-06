На Международной в Саратове вандалы разбили остановку

В центре Саратова вандалы разгромили остановку.

На площади Ленина неизвестные повредили павильон общественного транспорта — разбили стеклянную панель с рекламными баннерами. Инцидент произошел со стороны ул. Международной.

Местные жители, обнаружившие разрушения, потребовали от городских властей срочно устранить последствия хулиганских действий. В соцсетях горожане выражают возмущение произошедшим.

Администрации города предстоит не только ликвидировать битое стекло, но и решить вопрос усиления защиты объектов городской инфраструктуры.