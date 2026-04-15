В Саратове на пожаре в частном доме погибла женщина

Сегодня, 15 апреля, в Ленинском районе Саратова произошёл пожар, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

По предварительным данным, возгорание в частном жилом доме на 3-м Мостовом проезде (в районе Золотой долины) заметили соседи. Прибывшие на место пожарные расчёты ликвидировали огонь. После тушения внутри строения обнаружено тело 44-летней женщины.

Следственные органы проводят проверку по факту случившегося. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

