При строительстве школы в саратовском «Авиаторе» вскрыты нарушения

В Заводском районе Саратова прокуратура выявила многочисленные нарушения техники безопасности при возведении школьного здания.
Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.
Речь идёт о строящейся школе в микрорайоне Авиатор. Четырёхэтажное здание с бассейном рассчитано на 1500 учеников. Работы ведутся в рамках национального проекта «Образование» на средства федерального бюджета.
При проверке стройплощадки прокуроры зафиксировали следующие факты:
отсутствие обязательных ограждений и защитных навесов на отдельных участках;
незащищённые опасные проёмы;
работа строителей без защитных касок;
сжигание мусора непосредственно на территории стройки.
В адрес руководителя подрядной организации внесено представление — документ, обязывающий устранить выявленные нарушения и не допускать их впредь. Кроме того, в отношении подрядчика возбуждено дело по части 1 статьи 9.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов).
Алиса Эай