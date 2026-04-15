При строительстве школы в саратовском «Авиаторе» вскрыты нарушения

В Заводском районе Саратова прокуратура выявила многочисленные нарушения техники безопасности при возведении школьного здания.

Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Речь идёт о строящейся школе в микрорайоне Авиатор. Четырёхэтажное здание с бассейном рассчитано на 1500 учеников. Работы ведутся в рамках национального проекта «Образование» на средства федерального бюджета.

При проверке стройплощадки прокуроры зафиксировали следующие факты:

отсутствие обязательных ограждений и защитных навесов на отдельных участках;

незащищённые опасные проёмы;

работа строителей без защитных касок;

сжигание мусора непосредственно на территории стройки.

В адрес руководителя подрядной организации внесено представление — документ, обязывающий устранить выявленные нарушения и не допускать их впредь. Кроме того, в отношении подрядчика возбуждено дело по части 1 статьи 9.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов).

