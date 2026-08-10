Осенью в Саратове на Привокзальной площади откроют платную парковку на 134 места

В Саратове обустроят еще 211 новых платных парковочных мест.

На Привокзальной площади и центральных улицах города появятся платные парковки. Соответствующий аукцион размещён на сайте Госзакупок, начальная цена контракта — 6,16 млн рублей.

Победитель торгов установит камеры фото- и видеофиксации, дорожные знаки, нанесёт разметку и организует работу паркоматов. Работы проведут до 23 октября без перекрытия движения.

Всего обустроят 211 мест, из них 27 — для инвалидов. Самый крупный объект — на Привокзальной площади (на месте снесённого общежития РЖД), где появится 134 места.

Парковки также появятся на улицах:

Радищева (22 места),

Кутякова (32),

Вольская (20),

Чапаева (7),

Ульяновская (7).

Заявки принимаются до 17 августа, итоги подведут 18 августа. Мэр Игорь Молчанов отметил, что новые парковки помогут навести порядок с парковкой и пополнят бюджет города, а вырученные средства направят на дорожные работы и благоустройство.

Ольга Сергеева