В Саратове на прогулке пропал без вести 17-летний подросток

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о розыске подростка Константина Парова, который исчез 25 июля во время прогулки.

Приметы пропавшего: 17 лет, рост 160 см, телосложение: плотное, светло-русые волосы, серо-зелёные глаза.

Одежда во время продажи: светло-зелёная футболка, зелёные шорты, синие сандалии, белые носки.

Уточняется, что подросток нуждается в медицинской помощи.

Если у вас есть информация о местонахождении Константина, срочно звоните:

— 8-800-700-54-52 (горячая линия «Лиза Алерт»),

— 112 (экстренная служба).