Завтра по техническим причинам отменены рейсы Валдая «Петр Столыпин»

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Отмена рейсов теплохода «Петр Столыпин» произошла на субботу 26 июля.

Внеплановый технический осмотр привел к отмене рейсов теплохода «Петр Столыпин» по маршруту Саратов-Балаково-Саратов, запланированных на 26 июля.

Пассажирам предлагаются альтернативные варианты:

— Бесплатный автобусный трансфер.

— Возврат денежных средств за билеты.

Отмечается, что рейсы теплохода «Юрий Гагарин» выполняются по расписанию.

Для справок работает горячая линия транспорта: (845-2) 240-240.

Возврат билетов по телефону: +7 (8452) 24-62-22

Информация подтверждена телеграм-каналом «Валдай Саратов».