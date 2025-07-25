Завтра по техническим причинам отменены рейсы Валдая «Петр Столыпин»

Отмена рейсов теплохода «Петр Столыпин» произошла на субботу 26 июля.
Внеплановый технический осмотр привел к отмене рейсов теплохода «Петр Столыпин» по маршруту Саратов-Балаково-Саратов, запланированных на 26 июля.
Пассажирам предлагаются альтернативные варианты:
— Бесплатный автобусный трансфер.
— Возврат денежных средств за билеты.
Отмечается, что рейсы теплохода «Юрий Гагарин» выполняются по расписанию.
Для справок работает горячая линия транспорта: (845-2) 240-240.
Возврат билетов по телефону: +7 (8452) 24-62-22
Информация подтверждена телеграм-каналом «Валдай Саратов».