Пассажирка легковушки пострадала при столкновении с грузовиком в Саратове

В Гагаринском районе Саратова в результате столкновения легковушки и грузовика пострадала женщина.

Региональная Госавтоинспекция сообщает о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим, которое произошло 12 марта.

Авария случилась в 8:30 напротив дома № 55 по улице Железнодорожной в селе Березина Речка. По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль Howo под управлением 50-летнего водителя и легковой Ford Fusion, за рулем которого находился 21-летний молодой человек.

В результате ДТП телесные травмы получила 44-летняя пассажирка легкового автомобиля. Пострадавшая была госпитализирована.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Ольга Сергеева