В Саратове на стекольном заводе появилась вакансия с зарплатой в 140 000 рублей

В Заводском районе Саратова оператору стеклореза готовы платить до 140 тысяч рублей.

Местное предприятие ищет сотрудника на линию по резке стекла и предлагает зарплату выше среднеобластного уровня. Как сообщается в вакансии, работодатель обещает официальное оформление по ТК РФ и полный соцпакет.

Новичков обещают обучать прямо на производстве, причем за время стажировки тоже будут платить. Для сотрудников предусмотрены спецодежда, средства защиты и развозка корпоративным транспортом.

Главные требования к соискателю — ответственность, аккуратность и внимательность. Работодатель подчеркивает, что предприятие современное и активно развивается в сфере стеклообработки.

Ольга Сергеева