В Саратове на стройке при падении с высоты разбился 25-летний рабочий

В Гагаринском районе рабочий пострадал при падении с высоты.

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования 25-летнего мужчины. Инцидент произошел сегодня на территории организации в поселке Дубки.

По предварительным данным, во время строительных работ молодой человек сорвался с высоты. С травмами его доставили в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, это не первый подобный случай в области: в ноябре 2025 года в Аткарске при проведении сварочных работ на 64-летнего рабочего упала металлическая труба, от полученных травм он скончался.

Ольга Сергеева