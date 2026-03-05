Саратовцев предупредили об опасных цветах для прекрасных дам

Врач предупредил о скрытой опасности в букетах к 8 Марта.

В Международный женский день многие мужчины дарят цветы, но не все растения одинаково безопасны. Аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Абзацем» рассказал, какие букеты могут спровоцировать нежелательную реакцию.

По словам специалиста, главный источник пыльцы среди популярных праздничных цветов — мимоза и все виды акации. Если в средней полосе аллергия на них встречается редко, то в южных регионах она весьма распространена.

Врач также предупредил о перекрестной аллергии: тем, кто уже сталкивался с реакцией на полынь или амброзию, стоит осторожнее относиться к ромашкам. Кроме того, триггером может стать и слишком интенсивный запах цветов.

Ольга Сергеева