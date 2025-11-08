В Саратове на Театральной площади пройдет традиционная ярмарка выходного дня с рыбой и колбасой

В субботу, 8 ноября, на Театральной площади Саратова состоится еженедельная ярмарка.

Мероприятие пройдет в формате выходного дня с 8:00 до 15:00, сообщает городская администрация.

На торговых площадках будут представлены сельскохозяйственные товары и продукты питания по ценам непосредственно от производителей. Ассортимент включит широкий спектр позиций — от овощей и фруктов до меда и изделий народных промыслов.

В соответствии с разрешенным перечнем, на ярмарке допускается продажа колбасных изделий, кондитерской продукции с длительным сроком хранения, живой рыбы, а также различных видов плодоовощной продукции и товаров пчеловодства.

Ольга Сергеева