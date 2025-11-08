В Саратовской области объявили угрозу БПЛА

От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА.

Об этом в 04:21 субботы 8 ноября сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность, — написал глава региона в своём ТГ-канале.

Спасатели просят граждан укрыться в помещениях и отойти от окон во избежание ранений от возможных осколков. Работают системы ПВО.

Жители Саратова сообщают, что сначала раздались минимум 2 громких хлопка, после чего прозвучали сирены.

