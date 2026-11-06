В Саратове на Театральной площади в субботу пройдет ярмарка выходного дня

В субботу 7 ноября пройдёт ярмарка выходного дня на Театральной площади.

Об этом сообщает городская администрация. Посетители смогут купить сельскохозяйственную и садоводческую продукцию, продовольствие и товары народных промыслов по ценам производителей; возобновляется продажа всего ассортимента мясной, молочной и рыбной продукции.

В мэрии Саратова предупредили: участников без аккуратных палаток и вывесок к торговле не допустят, а при отсутствии ветеринарных документов и визуализированных ценников удалят с площади без права возвращения. Ярмарки также работают на рынке в посёлке Юбилейный, на двух площадках в Заводском районе (Пензенская и Томская), на рынке «Комсомольский» и на «Ярмарке местных производителей» в Елшанке; площадка у ТК «На Топольчанской» не работает — торговля идёт в здании комплекса. Время работы — с 7:00 до 15:00.