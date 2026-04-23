В Саратове началась высадка кустарников

Первые кусты сирени уже высажены в районе городского парка со стороны улицы 2-й Садовой.

В ближайшие дни весенняя посадочная кампания будет набирать обороты. Впереди – масштабная работа. До 20 июня планируется высадить на улицах и общественных территориях еще порядка 10 тысяч насаждений хвойных и лиственных пород.

Благодаря поддержке губернатора Романа Бусаргина в городе продолжится реализация региональной программы, в рамках которой будут высаживаться деревья-крупномеры. На это направление из областного бюджета было выделено 20 млн рублей.



Мэр Саратова Игорь Молчанов поручил профильному заместителю и начальнику управления по охране окружающей среды и зеленых насаждений взять работы под личный контроль и докладывать о ходе их проведения. Об этом Молчанов сообщил в соцсетях.