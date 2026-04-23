К Дню Победы депутат Госдумы Николай Панков поможет отремонтировать мемориальный комплекс в селе Озерное Аткарского района.

Об этом он договорился с жителями в ходе встречи в местном Доме культуры.

Перед зданием ДК находится мемориал Великой Отечественной войны. Местные жители рассказали, как он появился. Один из дотов, которые строили под Аткарском для обороны Сталинграда, они перенесли сюда и разместили рядом с памятником.

Николай Панков предложил привести в порядок подход и постамент к 9 Мая. Уже на следующий день работы начались.

Он подчеркнул, что сохранение памяти о подвиге наших предков – одна из первостепенных задач в воспитании подрастающего поколения.

Также Панков пообщался с коллективом ДК и поблагодарил их за активную работу. Они сделали Дом культуры местом притяжения для жителей всех возрастов. А после ремонта учреждение стало центром жизни села. Работают кружки для детей, творческие коллективы, есть тренажёры для спорта.

«Людям, которые искренне любят свое село и развивают его, хочется помогать», — заключил Николай Панков.

По материалам канала помощников депутата в мессенджере «Макс»