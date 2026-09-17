Власти Саратова начали готовить к восстановлению старинную казарму Деконского

На Ильинской площади готовят противоаварийные работы в старинной казарме Деконского.

В Саратове готовятся к противоаварийным работам в старинном здании на Ильинской площади — трехэтажной «Первой в Саратове частной казарме Г. К. Деконского» 1869 года постройки. Об этом «СарИнформу» сообщили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

Напомним, в июле 2025 года у памятника обрушились крыша и часть фасада, после чего власти заявили о планах восстановить здание.

Теперь дело дошло до подготовки проекта. Саратовский областной музей краеведения, на балансе которого объект находится с 2021 года, выделил на обследование здания и разработку документации 7,14 миллиона рублей. Подрядчиком по итогам торгов стала компания «Монтажстрой». Работы по контракту должны завершить до 2027 года.

Сейчас на территории казармы работают геодезисты. Им предстоит обследовать здание и определить перечень работ для остановки его дальнейшего разрушения. В проекте предусмотрят ремонт и усиление фундаментов, стен, перегородок и крыши. После подготовки документации музей сможет приступить к организации самих противоаварийных работ.

Ольга Сергеева