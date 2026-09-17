В Саратовской области число пострадавших из-за укусов клещей выросло в 2 раза

Клещи покусали почти 1800 саратовцев — вдвое больше, чем год назад.

За 8 месяцев 2026 года в Саратовской области от укусов клещей пострадали 1775 жителей. Сводные данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Также за этот период зарегистрировано 9 случаев клещевого боррелиоза — в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балаковском и Энгельсском районах, а также в Саратове.

Напомним, клещевой боррелиоз — крайне опасная инфекция. При укусе клеща в кровь человека или животного попадают бактерии, поражающие кожу, суставы, нервную и сердечно-сосудистую системы.

По данным на начало августа, из 900 изученных в регионе экземпляров клещей 20 оказались заражены боррелиозом.

Ольга Сергеева