В Саратове наградили победительниц городских соревнований по художественной гимнастике

Во Дворце спорта Саратова состоялась торжественная церемония награждения победительниц и призерок городских соревнований по художественной гимнастике «Надежды Саратова». На финальных выступлениях присутствовал председатель городского комитета по физической культуре и спорту Николай Кузнецов.

Кузнецов лично поздравил юных спортсменок с достижениями, отметив, что их успехи стали результатом упорного труда и целеустремленности. Особую благодарность он выразил тренерскому составу за профессионализм и преданность делу, которые вдохновляют гимнасток на новые свершения.

Мероприятие стало важным этапом в развитии художественной гимнастики в регионе. Организаторы пожелали спортсменкам и их наставникам дальнейших ярких побед и спортивных достижений.

Алена Орешкина