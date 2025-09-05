В Саратове накрыли подпольный табачный склад на 50 млн рублей

Саратовские правоохранители пресекли деятельность крупного подпольного склада немаркированных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

В ходе оперативных мероприятий был задержан 35-летний мужчина, организовавший хранение и сбыт нелегальной табачной продукции.

В арендованных складских помещениях и фургонах злоумышленника было обнаружено и изъято 400 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Общая стоимость изъятого товара оценивается в 50 миллионов рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте немаркированной продукции в особо крупном размере. В настоящее время оперативники устанавливают все каналы поставки нелегальных сигарет в регион и возможных соучастников преступной схемы.