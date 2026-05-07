Саратовские власти сообщили, кого из школьников обеспечат бесплатным горячим питанием

Саратовским школьникам подняли норму на бесплатное питание: кто может рассчитывать.

Комитет по образованию администрации Саратова обнародовал свежие данные о том, какие категории учеников имеют право на бесплатные завтраки и обеды. Соответствующие разъяснения ведомство выпустило в преддверии нового месяца.

Согласно официальной информации, с 1 мая 2026 года стоимость ежедневного горячего питания для льготников установлена на отметке 120 рублей в день. Эти деньги выделяются из бюджета на каждого ребёнка.

Полный перечень тех, кто получает питание бесплатно:

Учащиеся 1–4 классов — все без исключения (это федеральная норма, в Саратове она продолжает действовать).

Льготные категории учеников 5–11 классов — сюда входят дети из многодетных, малообеспеченных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья и другие группы, имеющие право на меры соцподдержки.

Все учащиеся 1–11 классов в школах, расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 100 тысяч человек. Это касается, в частности, образовательных учреждений в пригородных сёлах и малых городах Саратовской области, подведомственных муниципалитету.

В комитете уточнили, что речь идёт именно о горячем питании (завтрак или обед в зависимости от смены обучения). Родителям льготников, чьи дети учатся в 5–11 классах, необходимо подтверждать статус — его дают соцзащита или школа (список документов лучше уточнить у классного руководителя).

Важный нюанс: для учеников 1–4 классов бесплатное питание даётся независимо от дохода семьи — это закреплено в законодательстве. А вот старшеклассникам из нельготных категорий (5–11 классы) завтраки и обеды по-прежнему платные.

