В Саратове нашли заболевших лихорадкой Западного Нила

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Новости Саратова
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В Саратове выявлены заболевшие лихорадкой Западного Нила.

Об этом сообщают в местных СМИ.

Два случая заболевания зафиксированы в посёлке Тепличный. Местных жителей пригласили пройти обследование в ФАП.