Роман Бусаргин: В Парке Победы Саратова завершились работы по озеленению территории

В Парке Победы на Соколовой горе Саратова завершились работы по озеленению территории. Высажено 5,5 тысячи различных видов деревьев, кустарников и цветов. Чтобы поддерживать территорию в надлежащем виде, ранее оборудовали здесь автополив.

Саженцы подбирали специалисты с учетом особенностей территории. Теперь Парк Победы украшают молодые тополя, березы, лиственницы, рябины, несколько видов кленов и сосен, а также кустарники и цветы. Чтобы все они прижились и поддерживались в надлежащем виде, ранее оборудовали автополив.

Обновление нашего парка начали еще в прошлом году, в рамках подготовки к 80-летию Юбилея Победы. За счёт региональных средств создали экотропу, заменили плитку перед Вечным огнем, переложили брусчатку, отремонтировали основную подъездную дорогу, парковочную зону и тротуарную часть, покрасили монумент «Журавли», установили памятник нашей Бранденбургской Мадонне Марии Филипповне Лиманской.

На этом благоустройство не останавливается. Предстоит отремонтировать «Фонтан слез» и рассматривается возможность организации еще одного подхода со стороны улицы Счастливая. Перед городской властью поставлена задача — продумать варианты дальнейшего развития Парка Победы.