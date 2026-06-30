В Саратове ночному флористу готовы платить до 4 тысяч рублей за смену

Саратовская цветочная студия ищет «ночного фею» для срочных букетов.

Студия флористики, расположенная в центре Саратова на Большой Горной, разместила необычную вакансию. Работодателю требуется сотрудник, готовый вести «цветочную жизнь» города, пока все остальные спят.

В обязанности ночного флориста войдёт не только сборка и оформление срочных букетов, но и приём поставок, уход за срезанными цветами и поддержание идеального порядка в торговом зале. От кандидата требуются стрессоустойчивость для общения с ночными покупателями и умение быстро находить к ним подход.

За смену с 19:00 до 7:00 обещают вознаграждение до 4 тысяч рублей.

Ольга Сергеева