В Саратове цена проезда на 15 автобусных маршрутах подорожает в июле

Значительное повышение тарифов на проезд в автобусах в областном центре ожидается в июле.
Билеты станут дороже сразу на 15 автобусных маршрутах города. Информация об этом была опубликована на официальном сайте мэрии. Повышение тарифов касается маршрутов, работающих по нерегулируемым тарифам.
Основные изменения:
- С 1 июля:
- Маршрут № 99: стоимость проезда увеличится с 34 до 50 рублей (перевозчик ООО «Пассажиртранс»).
- Маршрут № 73: цена поднимется с 40 до 45 рублей (перевозчик ИП Деньжаков Игорь Викторович).
- С 3 июля:
- Маршруты № 45 и № 95: стоимость возрастет с 48 до 52 рублей (перевозчик ООО «Ершовтрансавто»).
- С 6 июля:
- Маршрут № 33: цена увеличится с 43 до 45 рублей (перевозчик ООО «АРПО-Транс»).
- С 7 июля:
- Маршруты № 52, № 65 и № 66: стоимость проезда вырастет с 48 до 55 рублей (перевозчик ООО «Юпитер-В»).
- С 13 июля:
- Маршрут № 53: цена поднимется с 37 до 39 рублей (перевозчик ИП Деньжаков Игорь Викторович).
- Маршруты № 3, № 15, № 23, № 64Д, № 81 и № 94: стоимость проезда увеличится с 45 до 50 рублей (перевозчик ООО «Пассажиртранс»).
Саратовцам рекомендуется заранее планировать свои поездки и учитывать новые расценки.
Ольга Сергеева