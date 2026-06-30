В Саратове цена проезда на 15 автобусных маршрутах подорожает в июле

Значительное повышение тарифов на проезд в автобусах в областном центре ожидается в июле.

Билеты станут дороже сразу на 15 автобусных маршрутах города. Информация об этом была опубликована на официальном сайте мэрии. Повышение тарифов касается маршрутов, работающих по нерегулируемым тарифам.

Основные изменения:

С 1 июля:

Маршрут № 99: стоимость проезда увеличится с 34 до 50 рублей (перевозчик ООО «Пассажиртранс»).

Маршрут № 73: цена поднимется с 40 до 45 рублей (перевозчик ИП Деньжаков Игорь Викторович).

С 3 июля:

Маршруты № 45 и № 95: стоимость возрастет с 48 до 52 рублей (перевозчик ООО «Ершовтрансавто»).

С 6 июля:

Маршрут № 33: цена увеличится с 43 до 45 рублей (перевозчик ООО «АРПО-Транс»).

С 7 июля:

Маршруты № 52, № 65 и № 66: стоимость проезда вырастет с 48 до 55 рублей (перевозчик ООО «Юпитер-В»).

С 13 июля:

Маршрут № 53: цена поднимется с 37 до 39 рублей (перевозчик ИП Деньжаков Игорь Викторович).

Маршруты № 3, № 15, № 23, № 64Д, № 81 и № 94: стоимость проезда увеличится с 45 до 50 рублей (перевозчик ООО «Пассажиртранс»).

Саратовцам рекомендуется заранее планировать свои поездки и учитывать новые расценки.

Ольга Сергеева