В аэропорту Саратова ночью на час вводили план «Ковер»

Саратовский аэропорт «Гагарин» пережил ночную «паузу»: рейсы на Москву и Петербург задержаны.

Минувшей ночью воздушная гавань Саратова вновь оказалась в центре внимания из-за ограничений на прием и выпуск самолетов. Как сообщает Росавиация, режим «тишины» для гражданской авиации был введен в 00:07 и продлился чуть более часа — уже в 01:14 полеты разрешили возобновить.

Причиной столь резких мер, по традиции, стала необходимость обеспечить безопасность граждан. Однако последствия ночного «окна» ощутили на себе пассажиры: судя по онлайн-табло, сбился график рейсов, связывающих Саратов с Москвой и Санкт-Петербургом. Задержаны как вылеты, так и прилеты в обоих направлениях.

Стоит отметить, что это уже второй подобный инцидент за последние дни. Предыдущие ограничения вводились в аэропорту «Гагарин» всего два дня назад, 15 сентября. Тогда Минобороны РФ официально подтвердило, что причиной послужила угроза беспилотников, которые были сбиты над территорией региона.

Ольга Сергеева