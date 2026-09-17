В Саратовской области за 250 миллионов продают бизнес по добыче и переработке известняка

В Ершовском районе выставили на продажу компанию по добыче и переработке известняка.

Объявление размещено в интернете.

Уточняется, что ООО открыто 18 лет назад, в штате — 20 сотрудников. В собственности организации две конторы, гостиница для работников, столовая, заправка, мастерская и гараж; в аренде — пять земельных участков площадью от одного до 240 гектаров. Есть лицензии на добычу и сертификаты на продукцию. Покупатель также получит два завода, спецтехнику, две «Лады Гранты» и автомобильные весы.

За фирму запросили 250 миллионов рублей с уточнением, что вложения окупятся через три года.

Ольга Сергеева