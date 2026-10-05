В Саратове обеспечат стабильный выпуск стальных резервуаров объемом до 120 тыс. куб. м

Саратовский завод резервуарных металлоконструкций модернизируют при поддержке регионального Фонда развития промышленности.

На саратовском заводе резервуарных металлоконструкций (АО «СЗ РМК») планируется обеспечить стабильный выпуск металлоконструкций вертикальных стальных резервуаров объемом до 120 тыс. куб. м. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития Саратовской области Илья Емельянов.

Предприятие — одно из старейших в регионе и входит в число крупнейших российских заводов-изготовителей резервуаров и металлоконструкций для хранения нефти, нефтепродуктов и других агрессивных и неагрессивных веществ.

«В результате модернизации планируется обеспечить стабильный выпуск металлоконструкций вертикальных стальных резервуаров объемом от 100 до 120 тыс. куб. м. Реализация проекта позволит увеличить производительность участка раскроя на 12,5% и обеспечит экономию листового металла за счет его более эффективной обработки», — рассказал министр.

По его словам, модернизация также снизит себестоимость изготовления металлоконструкций и увеличит объемы производства продукции, востребованной критически важными для экономики отраслями. Для этого на производство закупят специальное оборудование, которое повысит точность операций и позволит выполнять задачи, ранее требовавшие применения нескольких станков и ручного труда.

Проект профинансирован при поддержке Фонда развития промышленности региона. Заемные средства в размере 54,8 млн рублей предоставлены заводу по региональной программе фонда «Приоритетная продукция» по ставке 5% годовых сроком на 60 месяцев. Общий бюджет проекта составит более 70 млн рублей.

Ольга Сергеева