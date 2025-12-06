В Саратове обнаружен опасный для здоровья антибиотик тилозин в колбасе

В одной из партий саратовской колбасы обнаружено превышение ветеринарного антибиотика.

Испытательная лаборатория ВНИИЗЖ в Саратове провела исследование 364 образцов пищевой продукции. В результате в одной из проб колбасных изделий было выявлено превышение допустимой нормы ветеринарного антибиотика тилозина.

Тилозин используется для лечения заболеваний у сельскохозяйственных животных и птиц и не применяется в медицинской практике для людей.

Информация о несоответствующей требованиям безопасности продукции была оперативно внесена в государственную информационную систему «ВЕСТА» и направлена в территориальное управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.

Ольга Сергеева