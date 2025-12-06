Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с новогодними фотографиями в сообщениях

Мошенники рассылают ссылки для кражи денег и контроля над смартфонами.

Злоумышленники активизировали рассылку сообщений со ссылками, которые маскируются под совместное фото. Переход по ссылке приводит к установке вредоносного файла, позволяющего мошенникам получить полный контроль над устройством жертвы, сообщает «РИА Новости».

По словам эксперта по кибербезопасности Александры Радченко, после взлома злоумышленники могут перехватывать SMS, следить за финансовыми операциями, похищать деньги со счетов, атаковать сервисы вроде «Госуслуг» или маркетплейсов и рассылать фишинговые сообщения.

Федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин добавил, что перед Новым годом участились рассылки опасных «поздравительных открыток», содержащих вредоносное ПО. Такие файлы могут быть скрыты в видео, изображениях или активироваться при переходе по ссылке.

Ольга Сергеева