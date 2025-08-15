В Саратове обнаружены детали золотоордынского базара XIV века

На месте древнего города Укек (современный пос. Увек) археологи нашли предполагаемые остатки средневекового базара. Об этом заявил руководитель экспедиции Дмитрий Кубанкин.

Открытие сделано во время ежегодных раскопок на территории сгоревшего дома.Ключевым доказательством стал характер каменных стен (толщиной 1,2 м и тоньше), идентичных ранее изученному рынку в Болгаре (Татарстан). «С большой долей вероятности это базар. Находка указывает на существование в Золотой Орде устоявшихся градостроительных традиций», — пояснил Кубанкин. Датировка объекта — 1340-1360-е гг. Найденные в изобилии монеты (нехарактерные для жилых зон) и редкое золотое украшение косвенно подтверждают гипотезу.

Также обнаружены фрагменты декоративных плиток, нательный крест, пуговица, наперсток и замочки.

Фото: соцсети