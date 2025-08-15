В Энгельсском районе продают сыроварню

В поселке Новоселово Саратовской области продается крафтовая сыроварня с полным циклом производства. Предприятие специализируется на выпуске сыров из коровьего молока: свежих, полутвердых и с благородной плесенью.

Бизнес обладает узнаваемым брендом и сформированной клиентской базой как в регионе, так и за его пределами. Дополнительно сыроварня обладает контрактом на поставку высококачественного сырья. Земельный участок и производственные помещения находятся в собственности владельца.

Цена предприятия составляет 16 млн рублей. Продажа включает готовое производство с налаженными хозяйственными связями.

