В центре Саратове обнаружили природный аналог диких предгорий Алтая. ФОТО

Саратовский метеоролог рассказал, где найти дикую природу в городе.

Бывает ли такое, что вы идете по городу, а оказываетесь в предгорьях Алтая? Оказывается, да. Заведующий кафедрой метеорологии классического университета Максим Червяков поделился личным открытием: настоящим мини-путешествием по живописным уголкам природы и склонам гор он назвал посещение Ботанического сада СГУ.

Здесь, на территории вуза, царит удивительная атмосфера. Могучие дубы соседствуют с пихтами, клены переплетаются с лианами — такое сосредоточение разных климатических зон на небольшом пространстве создает полную иллюзию дикого леса. «Некоторые уголки напоминают то ли Кавказ, то ли предгорья Алтая. И совсем малолюдно», — поделился ученый.

По словам Червякова, в этих местах легко забываешь, что находишься в городе. Шум машин и суета остаются где-то за невидимой чертой, а пение птиц и шелест листвы погружают в атмосферу заповедной природы. Это идеальное место для тех, кто ищет возможность отвлечься от ежедневной рутины и восстановить силы.

Особую ценность визит приобретает сейчас — пока доцветает Софора японская. Ее нежные белые цветы источают тонкий, удивительный аромат, который усиливает ощущение сказочного убежища.

Червяков призвал саратовцев не упускать шанс успеть застать это природное явление и вдохновиться невероятным разнообразием флоры, собранной в Ботаническом саду.



Напомним, в Саратовской области в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным, продолжаются масштабные природоохранные работы.

Реализация экологического проекта по реконструкции Ботанического сада СГУ ведётся по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина при всесторонней поддержке губернатора Романа Бусаргина и министерства природных ресурсов и экологии региона.

Ольга Сергеева

Фото: ТГ-канал Максима Червякова