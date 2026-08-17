Многодетным семьям Саратова разъяснили порядок получения бесплатной земли

Вопросы жилищной поддержки многодетных семей остаются одними из самых острых в социальной повестке региона.

Председатель комитета по управлению имуществом мэрии Саратова Александр Серебряков провёл встречу с представителями многодетных семей, на которой детально разобрали все механизмы получения государственной помощи.

Участникам встречи разъяснили порядок подачи заявления на получение земельного участка в собственность бесплатно — как из утверждённого Перечня, так и путём самостоятельного подбора свободной территории. При выборе участка необходимо учитывать его территориальную зону и целевое назначение: земля должна подходить для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или огородничества.

Вместо земли семья может получить единовременную выплату в размере 270 тысяч рублей. Эту меру курирует министерство строительства и ЖКХ области. Ключевое условие — наличие в семье троих несовершеннолетних детей.

Председатель комитета подчеркнул: семья не снимается с учёта даже после того, как дети достигают совершеннолетия. Право на получение участка сохраняется до его фактической реализации. Это значит, что очередь за землёй не «сгорает» с возрастом детей.

«Наша задача — не просто информировать многодетные семьи о существующих возможностях, а помочь каждой семье разобраться в предусмотренных законом механизмах и выбрать наиболее подходящий вариант», — резюмировал Александр Серебряков.

Получить подробную консультацию по всем вопросам можно в комитете по управлению имуществом Саратова по телефонам: 49-25-76 и 49-30-24.

Ольга Сергеева