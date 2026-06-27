В Саратове общественник Лешуков рассказал о «сползании» здания консерватории к «Липкам»

В июне члены Градозащитного совета при Саратовской областной думе были приглашены на экскурсию по отреставрированному подвалу здания консерватории.

Об этом сообщил председатель Совета Владимир Лешуков.

Достижения реставрации коснулись в том числе укрепления фундамента и сводов. В ходе работ была выполнена отсечная гидроизоляция, что устранило риск медленного разрушения здания и его «сползания» в сторону «Липок». Предыдущие работы по укреплению, проведенные в 2007-2008 годах, не охватывали значительную часть основания объекта. Также была произведена замена инженерных коммуникаций. Полностью обновлены системы водоснабжения, электричества, отопления и вентиляции. Помещения теперь оборудованы всеми необходимыми удобствами, включая санузел.

Эти меры не только обеспечивают безопасность и долговечность исторического здания, но и создают комфортные условия для его использования. Реставрация подвала — важный шаг к сохранению культурного наследия Саратова, — отметили градозащитники.

Напомним, Саратовская консерватория является значимым объектом архитектуры и культуры, и ее восстановление привлекает внимание как местных жителей, так и специалистов в области охраны памятников.

Ольга Сергеева