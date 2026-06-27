В Саратове ко Дню города выберут лучшую молодую семью 2026 года

Стартовала регистрация на городской конкурс «Лучшая молодая семья — 2026», которая продлится до 6 июля.

Участие в конкурсе могут принять официально зарегистрированные семьи, проживающие в Саратове, где супругам не более 35 лет и у которых есть хотя бы один ребенок. Подать заявку можно на всех интернет-ресурсах Центра молодежных инициатив.

Конкурс будет проходить в четыре этапа:

Отборочный этап: Участники должны представить видеовизитку, рассказав свою историю любви. Жюри выберет 10 лучших семей для дальнейшего участия. Спортивно-патриотический этап: Семьи продемонстрируют свои навыки работы в команде и преданность стране. Семейный интенсив: Включает программу от психологов и экспертов по детско-родительским отношениям, направленную на укрепление семейных ценностей. Творческий конкурс: Финальный этап, где семьи покажут свои таланты на сцене во время гала-концерта.

Итоги конкурса будут подведены в сентябре, в рамках празднования Дня города. В этом году конкурсу исполняется 20 лет, что подчеркивает его значимость для местного сообщества.

Ольга Сергеева