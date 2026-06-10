В Саратове обсудили меры защиты СМИ от разорительных исков за фотографии

В России, включая Саратовскую область, участились случаи исков за использование стоковых фотографий.

Это вызывает серьезную обеспокоенность среди бизнеса и СМИ. Правообладатели могут требовать компенсацию от 10 тысяч до 10 миллионов рублей, что часто используется недобросовестными фирмами для наживы.

На заседании комиссии Общественной палаты Саратовской области сегодня, 10 июня, обсуждалась эта проблема, где было предложено внести изменения в законодательство, включая сокращение сроков для выставления претензий до трех лет и увязку размера компенсации с рыночной стоимостью.

Участники также призвали привлечь к ответственности организации, злоупотребляющие законами о защите авторских прав.

Ольга Сергеева