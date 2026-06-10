Саратовская область возьмет в кредит более десяти миллиардов рублей на погашение долга

Регион планирует взять кредиты на сумму более 10 миллиардов рублей.

Саратовская область объявила о планах по привлечению кредитов на общую сумму более 10 миллиардов рублей на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Информация о закупках была опубликована на сайте госзакупок, где областное агентство по централизации закупок выступает заказчиком услуг по предоставлению возобновляемых кредитных линий.

В рамках этой инициативы объявлено 20 аукционов на сумму 500 миллионов рублей с переплатой в 84 миллиона рублей на каждый, а также один аукцион на сумму 189 миллионов рублей с переплатой в 31 миллион. Согласно документам, привлеченные средства будут направлены на погашение государственных долговых обязательств Саратовской области и финансирование дефицита областного бюджета в 2026 году.

Ольга Сергеева