В Саратове обсудили новую модель партнерства науки и бизнеса в рамках нацпроекта по биоэкономике

16 апреля 2026 года на базе института биотехнологии Вавиловского университета состоялся масштабный симпозиум «Новая модель партнерства науки и бизнеса в контексте реализации национального проекта по биоэкономике: производство, наука, кадры».

Мероприятие объединило представителей региональной власти, лидеров агропромышленного сектора и академического сообщества.

Организаторами выступили Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова и ООО «Группа Компаний «Русагро». Ключевой темой стала трансформация взаимодействия образования и реального сектора экономики в свете достижения технологического лидерства России, закрепленного Указом Президента РФ.

Открывая пленарную сессию, проректор по научной и инновационной работе Константин Денисов отметил, что запуск национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики» требует принципиально новых подходов к подготовке кадров и организации исследований.

«Сегодня бизнес — не просто заказчик, а полноценный партнер, соинвестор в образовательный процесс. Университет должен готовить специалистов под конкретные технологические задачи предприятий, сокращая разрыв между теорией и практикой», — подчеркнул в своем выступлении Константин Евгеньевич.

В работе симпозиума приняли участие: заместитель министра образования Саратовской области — начальник управления общего и дополнительного образования Никита Вдовин, первый заместитель министра экономического развития Саратовской области Олег Савенков, начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза области Олег Козлов, директор АО «Корпорация развития Саратовской области» Александр Храпугин, директор по персоналу и организационному развитию «Русагро Масло» Екатерина Юнина, руководитель отдела по работе с кадровым резервом ГК «ЭкоНива» Евгений Безпалов, генеральный директор ООО «Русагро-Саратов» Николай Луцев, директор института биотехнологии Нина Коник, директор филиала ФГУП «Нацрыбресурс» «Тёпловский рыбопитомник» Дмитрий Чекмарев, генеральный директор ООО «Товарное Хозяйство» Александр Семенов, руководитель центра развития карьеры Вавиловского университета Ирина Петрова, директор Центра непрерывного аграрного образования Василий Нейфельд, руководитель Точки кипения вуза Екатерина Горшенина, исполнительный директор некоммерческой организации Фонд кластерного развития и венчурных инвестиций Саратовской области Олеся Орлова и др.

В 2025-2026 году Вавиловский университет принял участие в реализации Стратегии развития модели региональной сети образовательных организаций Саратовской области.

Данная Стратегия была разработана и утверждена министерством образования Саратовской области. Стратегия предусматривает создание модели «школа-спо/вуз/предприятие реального сектора экономики» для формирования гибкой системы самореализации и профориентации обучающихся и студентов, развития партнерских отношений образовательных организаций с вузами, ведущими предприятиями, обеспечивающих непрерывное образование и профессиональное определение, а также для анализа прогнозных значений кадровой потребности, адаптации программ развития под запросы рынка труда, эффективной организации целевого приема.

В рамках данной Стратегии создан и функционирует «Кластер «Регион 64 – горизонты будущего» — данный кластер представляет агротехнологическое направление, в рамках которого планируется открытие профильных предпрофессиональных агроклассов классов.

ФГБОУ ВО Вавиловский университет принимает активное участие в реализации календаря профориентационных мероприятий кластера «Регион 64 – горизонты будущего», в том числе были проведены:

Международная НПК «Малые Вавиловские чтения -2025».

Очный полуфинал всероссийской олимпиады «Иннагрика».

Профильная смена по высокотехнологичному агробиотеху «Иннагрика».

Интеллектуальный конкурс «Будущее в Ваших руках» и другие.

В рамках мероприятия представителям вуза было вручено благодарственное письмо от министерства Саратовской области «За высокий профессионализм и сотрудничество в реализации Стратегии развития модели региональной сети образовательных организаций Саратовской области на 2025-2028 годы.

Ключевым событием симпозиума стала панельная дискуссия «Трансформация модели взаимодействия вуза с индустриальными партнерами». Модератором выступила Инна Бабаян, заместитель директора института биотехнологии.

Участники обсудили механизмы оперативного создания образовательных модулей под запросы производственников, реализацию программ опережающей подготовки кадров и выстраивание системы «школа — колледж — вуз — предприятие».

Генеральный директор ООО «Русагро-Саратов» Николай Луцев подтвердил заинтересованность бизнеса в участии в образовательном процессе: «Нам нужны не просто дипломированные специалисты, а люди, владеющие конкретными компетенциями — от работы с цифровыми анализаторами до биотехнологий в переработке».

Особый интерес участников вызвала питч-сессия, где студенты Вавиловского университета и школьники Саратовской области представили свои проекты в области биоэкономики. Экспертная комиссия, в которую вошли представители ГК «Русагро», фондов развития и проджект-менеджеры, оценила потенциал молодых стартапов.

Модератором выступил Василий Нейфельд, директор Центра непрерывного аграрного образования. Он представил состав жюри, в который вошли представители академической среды, бизнеса и проектных офисов. Председателем конкурсного жюри стала Екатерина Горшенина (программный директор Точки кипения Вавиловского университета), сопредседателем — Екатерина Юнина (директор по персоналу ГК «Русагро»). В числе экспертов — топ-менеджеры, представители фондов и клуба менторов. Итоги конкурса — победителей по версии жюри и зрительских симпатий — объявили в финале мероприятия.

Первый блок был отдан школьникам. Учащиеся 10–11 классов представили три проекта: историю компании «Русагро-Саратов» (Матвей Бахметьев и Андрей Кудашов), современные технологии в АПК (Артём Петрунин) и антистрессовое средство для повышения приживаемости растений на примере салата (Мария Карцева).

Во втором блоке студенты и аспиранты Вавиловского университета презентовали шесть разработок: микроэлементный комплекс для животноводства, мясорастительные риеты для геродиетического питания, мобильное приложение «Сортовед», «живые пряники», шоколадную глазурь нового поколения, натуральный пищевой краситель, а также базу данных репродуктивного состояния осетровых рыб с использованием УЗИ.

В рамках партнерской сессии специалисты ГК «Русагро» и ООО «Комбинат детского питания» представили реальные производственные кейсы: