Весной в Саратовской области вырос спрос на торжественную регистрацию браков

79% саратовских молодожёнов выбрали торжественную регистрацию брака в первом квартале 2026 года.

Управление ЗАГС по Саратовской области подвело итоги свадебного сезона начала года. Особой любовью у пар пользовались «красивые даты»: 14 февраля оформили отношения 123 пары, 26 марта — 48 пар, а 26 января — 33 пары.

Лидером по количеству регистраций стал Энгельс — 293 пары. На втором месте Ленинский отдел Саратова (270 пар), замыкает тройку Дворец бракосочетаний на Волжской (220 пар). В Балашове и Вольске поженились по 78 пар, а в Марксе зарегистрировали 41 пару — результат даже лучше прошлогоднего.

