В Саратове обсудили реализацию стратегии действий в интересах женщин и детей

В министерстве труда и соцзащиты под руководством вице-премьера Татьяны Ерохиной прошло заседание координационного совета по нацстратегии действий в интересах женщин.

Министр Денис Давыдов сообщил, что в регионе семьям с детьми предоставляется 16 видов выплат (15 — из областного бюджета), включая новые: 100 тыс. ₽ беременным студенткам, 8 тыс. ₽ ежемесячно женщинам, родившим второго ребёнка до 26 лет, 50 тыс. ₽ за двойню и 100 тыс. ₽ за тройню, 200 тыс. ₽ за ребёнка в студенческой семье.

Обсудили сопровождение женщин в трудной ситуации, ресоциализацию матерей и поддержку занятости.

Ерохина отметила, что межведомственное взаимодействие позволяет женщине чувствовать заботу на каждом этапе, не отказываясь от профессионального развития.