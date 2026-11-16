В СГЮА прошел фестиваль молодых семей

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В Саратовской государственной юридической академии прошел первый в истории вуза фестиваль молодых семей «Новые династии», приуроченный к 95‑летию академии.

В мероприятии приняли участие молодые семьи до 35 лет: сотрудники и студенты СГЮА, СГМУ им. В.И. Разумовского, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, ПИУ им. П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС, СГТУ им. Гагарина Ю.А., Липецкого государственного технического университета, родители, будущие мамы и папы, а также пары, которые планируют вступить в брак в ближайшее время.

С видеоприветствием к участникам обратилась заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Она отметила, что семья является важнейшей ценностью для каждого человека, и пожелала, чтобы все то, что обсуждалось на фестивале, стало стартом для новых инициатив.

«Я уверена, что эмоции, которые вы получили, они точно вдохновят на много-много созидательных действий. И я хочу пожелать, чтобы эта атмосфера, которая сегодня царила – атмосфера любви, счастья, позитива – всегда была с вами», – отметила в своем обращении Ольга Петрова, которая также поблагодарила организаторов и участников за старт новой традиции в истории СГЮА.



В рамках фестиваля прошли открытые диалоги со специалистами министерства труда и социальной защиты Саратовской области – они рассказали о государственных мерах поддержки молодых семей в регионе. Также участники пообщались с начальником управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области Юлией Пономаревой: она познакомила их с семейными традициями и праздниками России.

Отдельное внимание уделили вопросам семейной жизни: психологи провели интерактивные мастер‑классы, посвященные тому, как выстраивать доверительное общение и сохранять гармонию в отношениях.

«Академия чтит семейные традиции. И, конечно, это помогает обучающимся прочувствовать, что это важно, что это нужно. Также очень приятно, что альма-матер поддерживает нас – и с материальной точки зрения, и с моральной точки зрения, и с психологической, и даже с досуговой, как, например, это мероприятие», – рассказали молодые супруги Анастасия и Павел Матушкины.



Кроме того, для гостей работала ярмарка активностей от Объединенного совета обучающихся, а для семей с маленькими детьми – детская комната с няней.

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