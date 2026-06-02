Власти региона обсудили сотрудничество с Банком России

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с представителями Банка России.

В ходе встречи обсуждались вопросы повышения финансовой грамотности населения и ключевые индикаторы, влияющие на денежно-кредитную политику.

Рассматривались такие важные параметры, как инфляция, деловая активность предприятий и состояние рынка труда. Эти факторы напрямую учитываются Банком России при принятии решений по ключевой ставке. Губернатор подчеркнул, что региональная экономика является важной частью общей картины, и взаимодействие с Банком России в этом контексте имеет большое значение.

Отдельное внимание было уделено теме финансовой грамотности, которая считается одним из ключевых вопросов экономического благополучия граждан. В Саратовской области разработана профильная программа, направленная на повышение финансовой грамотности среди различных категорий населения, включая школьников, пенсионеров и предпринимателей.

В рамках проекта «Финансовая безопасность» проводятся консультации для участников СВО и их семей, где обсуждаются вопросы грамотного управления выплатами и защиты от финансовых мошенников. Это особенно актуально в условиях современных вызовов, связанных с финансовым мошенничеством.

Губернатор Роман Бусаргин отметил, что совместная работа с Банком России по ключевым направлениям развития финансового рынка уже приносит положительные результаты. В свою очередь, начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Андрей Попов подчеркнул значимость Саратовской области для Центробанка, где реализуются проекты как регионального, так и федерального уровня.

Ольга Сергеева