Саратовского релоканта заочно осудили за вербовку в экстремистскую организацию

В Саратове суд вынес приговор за вовлечение в экстремистскую организацию.

42-летний мужчина был осужден за вовлечение граждан в экстремистскую организацию. Согласно информации, предоставленной региональным управлением Следственного комитета, события происходили с августа 2021 по май 2023 года.

Злоумышленник, который являлся участником запрещенной в России экстремистской организации, активно размещал в интернете видеоролики, пропагандирующие идеи этой организации, с целью расширения круга сторонников.

Преступление было раскрыто, и на саратовца было заведено уголовное дело по ч. 1.1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, что касается вербовки и участия в экстремистской организации. После того как пропагандист скрылся от следствия, его объявили в межгосударственный розыск.

На этой неделе суд вынес заочный приговор, назначив мужчине 4,5 года колонии общего режима.

Ольга Сергеева