В Саратове объявлен режим неблагоприятных метеоусловий: что это значит для горожан

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области регулярно информирует жителей о периодах, когда в городе складываются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей (НМУ). Такой режим был объявлен, например, в начале февраля 2026 года. Многие горожане ошибочно полагают, что это связано с экстренными выбросами промышленности. На самом деле, причина — чисто погодная: слабый ветер и инверсия температуры, когда тёплый воздух оказывается над холодным и не даёт примесям подниматься вверх.

В такие дни загрязняющие вещества накапливаются у поверхности земли, и воздух может казаться спёртым, с характерным запахом выхлопных газов или химических производств. Особенно это заметно в низинах и районах с плотной высотной застройкой. Для предприятий режим НМУ обязывает сокращать выбросы — переходить на менее вредное топливо, уменьшать объёмы производства или включать дополнительные фильтры. Однако, по наблюдениям экологов, не все заводы выполняют эти требования добросовестно.

Жителям в такие дни рекомендуется сократить время пребывания на улице, особенно людям с астмой, бронхитом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Стоит закрывать окна, использовать увлажнители воздуха с HEPA-фильтрами, а при выходе на улицу — надевать маски класса защиты FFP2. Минприроды публикует предупреждения о НМУ на своём сайте и в соцсетях. Обычно режим длится от нескольких часов до двух-трёх суток, пока не сменится ветер.