Роспотребнадзор проводит проверку воздуха в Саратове из-за жалоб жителей на химический запах

Жители Саратова, особенно микрорайона Улеши, с середины января 2026 года массово жалуются на резкий химический запах в воздухе. Люди сообщают о головных болях, тошноте и першении в горле, которые усиливаются в ночное время. Поток обращений в Роспотребнадзор и минприроды не прекращается. Хотя первоначальные замеры Гидрометцентра не показали превышений предельно допустимых концентраций, ведомство приняло решение о повторной, более детальной проверке.

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области выдало предписание «Центру гигиены и эпидемиологии» провести отбор проб атмосферного воздуха в разное время суток, включая ночные часы, когда запах ощущается особенно сильно. Лаборатории также проверят воздух на наличие специфических веществ — сероводорода, аммиака, фенола и бензола, которые могут не входить в стандартную сетку анализа. Результаты ожидаются к концу мая.

Предполагаемый источник запаха до сих пор не установлен. Активисты подозревают одно из промышленных предприятий в Заводском районе или несанкционированную свалку химических отходов. «Мы не можем дышать полной грудью уже четвёртый месяц, а чиновники говорят, что всё в норме. Это ненормально!» — возмущается жительница Улешей. Роспотребнадзор пообещал в случае выявления нарушителя применить максимальные штрафные санкции и передать материалы в прокуратуру.