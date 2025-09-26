В Саратове объявлен тендер на достройку крематория у Елшанского кладбища

Администрация Саратова объявила тендер на завершение строительства крематория в районе Елшанского кладбища.

Стоимость контракта составляет 14 миллионов рублей, срок выполнения работ — до 1 августа 2026 года.

Новый объект будет работать в круглосуточном режиме без выходных и сможет обслуживать до 40 процессий в сутки. В составе комплекса предусмотрены залы для прощаний, помещения для санитарной обработки и временного хранения тел, а также колумбарий для урн с прахом.

Реализация объекта позволит удовлетворить растущую потребность в данных услугах.