В Саратовской области 27 сентября пройдет масштабный субботник

Завтра, 27 сентября, во всех муниципальных образованиях региона состоится очередной общеобластной субботник. Мероприятие проходит в рамках месячника по благоустройству, инициированного губернатором Романом Бусаргиным.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин, на предыдущем субботнике участие приняли более 20 тысяч человек. Наибольшая активность была отмечена в Марксовском (свыше 2,3 тыс. человек) и Красноармейском (около 2 тыс. человек) районах.

Жителей приглашают присоединиться к уборке общественных пространств, парков, скверов и придомовых территорий. Месячник по благоустройству продолжается, и субботник станет одним из ключевых его мероприятий.